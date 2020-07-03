Гомельский объяснил, почему в России нет хорошей системы баскетбола, как в Латвии

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением относительно того, почему система баскетбола в Латвии работает лучше, чем в России.

«В Латвии 8 лет назад начала работать программа по развитию детского и юношеского баскетбола, которая уже даёт результат. Обратите внимание на то, сколько латвийских игроков выступает в НБА, клубах Евролиги. Баскетбол и в Латвии намного популярнее футбола.



Там принята программа, предусматривающая создание ДЮСШ по баскетболу в каждом уезде (районе). Рижский институт физкультуры выпускает в год 15-18 тренеров по баскетболу. Каждый из них получает распределение в одну из таких школ, то есть место работы, проживание и ряд методических пособий. В Латвии проводится первенство страны среди общеобразовательных школ, начиная с районных. Все игры обязательно просматривают тренеры ДЮСШ.

Таким образом просматриваются на баскетбольную талантливость все дети в стране. Лучшие получают приглашение в ДЮСШ. Занятия там бесплатные. Результаты такой тщательной селекции уже видны. Автором программы является Валдис Валтерс, который предложил её ещё в бытность президентом национальной федерации баскетбола", — написал Гомельский в своей конференции.