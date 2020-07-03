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Седокова, Моня и Вяльцев бурно отгуляли на дне рождении Тиммы до самой ночи

Седокова, Моня и Вяльцев бурно отгуляли на дне рождении Тиммы до самой ночи
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Баскетболист «Химок» Янис Тимма опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео с празднования дня рождения. Вчера, 2 июля, ему исполнилось 28 лет. Тимма провёл праздник в компании своей возлюбленной, певицы Анны Седоковой, и партнёров по команде Сергея Мони и Егора Вяльцева.

Компания устроила шумную вечеринку на катере.

Видео доступно на «Чемпионате».

В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА. Он был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Меджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт с подмосковными «Химками» на два сезона. Тогда же стало известно о его отношениях с Седоковой.

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