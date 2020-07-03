В Лиге чемпионов сезона-2020/2021 сыграет только один российский клуб

«Нижний Новгород» стал единственным российским клубом, который выступит в Лиге чемпионов ФИБА сезона-2020/2021.
Заявку на участие в Лиге чемпионов ранее подавал ещё один представитель Единой лиги ВТБ «Парма», но ФИБА её не удовлетворила.
28 клубов получили прямую путёвку в регулярный чемпионат.
Фото доступно на странице Basketball Champions League в «Твиттере».
Ещё 4 команды попадут в основную сетку турнира путём квалификационных раундов. Все участники будут разделены на четыре группы по 8 команд в каждой. Регулярный чемпионат начнётся 13 октября. Жеребьёвка квалификации и дальнейшей турнирной сетки состоится 15 июля.
Фото доступно на странице Basketball Champions League в «Твиттере».
Напомним, что сезон-2019/2020 в Лиге чемпионов ФИБА не был доигран из-за пандемии коронавируса. «Нижний Новгород» дошёл до плей-офф турнира, но не успел выявить сильнейшего в паре с французским «Дижоном».
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