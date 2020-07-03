Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В Лиге чемпионов сезона-2020/2021 сыграет только один российский клуб

В Лиге чемпионов сезона-2020/2021 сыграет только один российский клуб
Баскетбол 0

«Нижний Новгород» стал единственным российским клубом, который выступит в Лиге чемпионов ФИБА сезона-2020/2021.

Заявку на участие в Лиге чемпионов ранее подавал ещё один представитель Единой лиги ВТБ «Парма», но ФИБА её не удовлетворила.

28 клубов получили прямую путёвку в регулярный чемпионат.

Фото доступно на странице Basketball Champions League в «Твиттере».

Ещё 4 команды попадут в основную сетку турнира путём квалификационных раундов. Все участники будут разделены на четыре группы по 8 команд в каждой. Регулярный чемпионат начнётся 13 октября. Жеребьёвка квалификации и дальнейшей турнирной сетки состоится 15 июля.

Фото доступно на странице Basketball Champions League в «Твиттере».

Напомним, что сезон-2019/2020 в Лиге чемпионов ФИБА не был доигран из-за пандемии коронавируса. «Нижний Новгород» дошёл до плей-офф турнира, но не успел выявить сильнейшего в паре с французским «Дижоном».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020