«Панатинаикос» и «Альба» лишились важных исполнителей на следующий сезон

Клубы Евролиги «Панатинаикос» и «Альба» объявили об уходе игроков.
Защитник Никос Паппас покинет «Панатинаикос» по истечении контракта. Паппас выступал за греческий клуб последние 7 сезонов и помог выиграть 4 чемпионата Греции. Травма помешала ему проявить себя в полной мере. Из-за разрыва крестообразных связок в сезоне-2019/2020 Паппас сыграл всего в 10 матчах.
Разыгрывающий Макай Мэйсон, атакующий защитник Рокас Гедрайтис и центровой Лэндри Нноко покинули «Альбу», сообщил немецкий клуб на официальном сайте.
Нноко ушёл в качестве свободного агента по истечении контракта и продолжит карьеру в «Црвене Звезде». Мэйсон и Гедрайтис воспользовались опциями досрочного расторжения соглашения. Гедрайтис в следующем сезоне будет выступать за испанскую «Басконию».
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