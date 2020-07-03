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«Панатинаикос» и «Альба» лишились важных исполнителей на следующий сезон

«Панатинаикос» и «Альба» лишились важных исполнителей на следующий сезон
Баскетбол / Евролига 0

Клубы Евролиги «Панатинаикос» и «Альба» объявили об уходе игроков.

Защитник Никос Паппас покинет «Панатинаикос» по истечении контракта. Паппас выступал за греческий клуб последние 7 сезонов и помог выиграть 4 чемпионата Греции. Травма помешала ему проявить себя в полной мере. Из-за разрыва крестообразных связок в сезоне-2019/2020 Паппас сыграл всего в 10 матчах.

Разыгрывающий Макай Мэйсон, атакующий защитник Рокас Гедрайтис и центровой Лэндри Нноко покинули «Альбу», сообщил немецкий клуб на официальном сайте.

Нноко ушёл в качестве свободного агента по истечении контракта и продолжит карьеру в «Црвене Звезде». Мэйсон и Гедрайтис воспользовались опциями досрочного расторжения соглашения. Гедрайтис в следующем сезоне будет выступать за испанскую «Басконию».

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