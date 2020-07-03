Владимир Гомельский назвал трёх кандидатов на усиление позиции разыгрывающего в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский назвал трёх кандидатов на роль разыгрывающего в московском ЦСКА. По словам Гомельского, основными кандидатами являются Томас Эртель, Сэм ван Россом и Фабьен Козёр.



«ЦСКА необходим разыгрывающий. Но и Слукас, и Калатес уже подписали новые контракты. Среди возможных кандидатов — Эртель, Козёр, Ван Россом.



Лопатин и Хоменко нужны клубу как перспективные игроки и возможная замена в случае травмы кого-нибудь из основных», — написал Владимир Гомельский в своей конференции.



Все трое предложенных игроков выступают в испанских командах. Томас Эртель прошлый сезон провёл в «Барселоне» и является игроком сборной Франции. Сэм ван Россом выступает в составе «Валенсии». Фабьен Козёр является игроком мадридского «Реала».