Лучший плеймейкер Евролиги стал свободным агентом

Пресс-служба «Паннатинаикоса» на странице клуба в «Твиттере» официально объявила об уходе из команды многолетнего лидера, разыгрывающего защитника Ника Калатеса.
В досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/2020 Калатес набирал 13, 0 очка, совершал 9,1 передачи и собирал 4,9 подбора при рейтинге эффективности 17,8 балла. Ник стал лучшим распасовщиком турнира, опередив по количеству передач разыгрывающего «Реала» Факундо Кампаццо (7,1), защитника «Химок» Алексея Шведа (6,2), а также Костаса Слукаса («Фенербахче», 6,1) и Василие Мицича («Анадолу Эфес», 5,8).
«Спасибо, Ник Калатес. Это были восемь прекрасных лет. Навсегда в наших сердцах», — сказано в заявлении пресс-службы.
Соответствующий пост можно увидеть на странице «Панатинаикоса» в социальной сети.
Греческий баскетболист продолжит карьеру в составе «Барселоны». Ранее в СМИ появилась информация, что Ник подписал с каталонцами трёхлетний контракт. В составе «Панатинаикоса» баскетболист становился чемпионом Евролиги в 2011 году, и многократным чемпионом страны. В составе сборной Греции завоевал бронзу чемпионата Европы в 2009 году.
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