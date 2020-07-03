Защитник «Зенита» Ренфро подписал контракт с испанским клубом
Защитник «Зенита» Алекс Ренфро подписал контракт с «Сан-Пабло Бургос», сообщает испанский клуб на официальном сайте.
Контракт Ренфро с «Сан-Пабло Бургос» рассчитан на сезон-2020/2021. Ренфро пополнил ряды «Зенита» в преддверии сезона-2019/2020. В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ принял участие в 11 матчах, набирая в них 10,5 очка, собирая 2,6 подбора и совершая 6,1 передачи. В Евролиге баскетболист провёл 22 матча (17 — в старте), набирая в них 6,0 очка, совершая 4,6 передачи и собирая 1,7 подбора.
В прошлом Ренфро уже выступал в чемпионате Испании. Так, он защищал цвета «Вальядолида», «Басконии», «Барселоны» и «Манресы». Также 34-летний баскетболист на протяжении карьеры выступал в Турции, Германии, Хорватии, Латвии и Сербии.
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