Эксперт: 52-летний Джордан уделал бы праймового Леброна

Известный телеведущий Скип Бэйлесс предположил, что было бы, если бы завершивший карьеру 52-летний легендарный экс-баскетболист «Чикаго Буллз» Майкл Джордан вышел играть один на один против форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«Если прямо здесь и сейчас Майкл перестанет курить сигары, изменит свою диету, если вы дадите ему примерно два месяца в межсезонье, чтобы вернуть себя в какое-то подобие баскетбольной формы… Мы говорим о психологически самой стойкой суперзвезде в истории спорта. Он выйдет играть против Леброна Джеймса, ментальная стойкость которого была поставлена под сомнение в самые важные моменты. Это будет самый большой момент в жизни Леброна.



Он будет играть против своего кумира. Поверьте мне, его начнёт немного трясти. Я утверждаю, что на одной только ментальности и характере Майкл Джордан способен уделать праймового Леброна Джеймса, который просто может рухнуть под давлением, когда от него требуют победить своего кумира, величайшего баскетболиста в истории», — приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.