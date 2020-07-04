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Гомельский назвал камень претковения возможного назначения Желько Обрадовича в ЦСКА

Гомельский назвал камень претковения возможного назначения Желько Обрадовича в ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский рассказал о причинах, по которым Желько Обрадович не сможет возглавить московский ЦСКА. Вопрос в конференции был задан без имени, поэтому Гомельский упомянул в ответе и другого известного тренера — Сашу Обрадовича.

«Желько Обрадович стоит в три раза дороже Итудиса. А Саша Обрадович связан контрактными обязательствами.

Итудис в ЦСКА показал потенциал и добился выдающихся результатов. Истечение срока соглашения игрока с клубом ставит ЦСКА перед нелегким выбором», — написал Владимир Гомельский в своей конференции.

Напомним, Желько Обрадович покинул турецкий «Фенербахче» после семи лет работы. Обрадович решил, что возьмёт год перерыва в тренерской работе.

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