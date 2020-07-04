Гомельский объяснил, почему ЦСКА до сих пор не объявил о переходе Шенгелии

Известный комментатор Владимир Гомельский объяснил причины, по которым Торнике Шенгелия пока не перешёл в московский ЦСКА.
«Думаю, что Торнике должен прилететь в Москву для прохождения углублённого медицинского обследования и подписания контракта. А в теперешней ситуации это весьма затруднено», — написал Владимир Гомельский в своей конференции.
Напомним, ранее в прессе появилась информация, что Шенгелия подписал трёхлетний контракт с ЦСКА, однако официально об этом пока объявлено не было.
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Шенгелия ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии».
- 4 июля 2020
-
13:49
-
13:48
-
13:43
-
13:41
-
13:39
-
12:45
-
10:45
-
10:30
-
10:28
-
09:37
-
09:16
-
07:50
-
07:25
-
07:15
-
01:00
-
00:48
-
00:23
- 3 июля 2020
-
23:51
-
23:51
-
22:49
-
22:00
-
20:37
-
19:59
-
18:43
-
17:56
-
15:25
-
15:18
-
15:18
-
15:18
-
12:26
-
12:03
-
11:44
-
11:00
-
10:30
-
09:37