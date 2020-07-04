Гомельский объяснил, почему ЦСКА до сих пор не объявил о переходе Шенгелии

Известный комментатор Владимир Гомельский объяснил причины, по которым Торнике Шенгелия пока не перешёл в московский ЦСКА.



«Думаю, что Торнике должен прилететь в Москву для прохождения углублённого медицинского обследования и подписания контракта. А в теперешней ситуации это весьма затруднено», — написал Владимир Гомельский в своей конференции.



Напомним, ранее в прессе появилась информация, что Шенгелия подписал трёхлетний контракт с ЦСКА, однако официально об этом пока объявлено не было.



В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Шенгелия ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии».

