Перкинс назвал лучшего защищающегося игрока НБА

Чемпионат НБА в составе «Бостон Селтикс», ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс ответил на вопрос, что является лучшим защищающимся игроком в НБА.



«Энтони Дэвис», — написал Перкинс на своей странице в твиттере.



Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэвис в этом сезоне набирает 26,7 очка, 9,4 подбора, 3,1 передачи, 1,5 перехвата и 2,4 блок-шота в среднем за игру. Основным конкурентом Дэвиса в борьбе за награду лучшему оборонительному игроку лиги считается действующий MVP, форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.



Дэвис выступает за «Лейкерс» первый сезон. Он присоединился к команде прошлым летом, затребовав обмен из «Нью-Орлеан Пеликанс», чтобы объединиться с Леброном Джеймсом. «Лейкерс» отдали «Пеликанс» молодых игроков Джоша Джексона, Лонзо Болла, Брэндона Ингрэма и драфт-пики, чтобы закрыть сделку по Дэвису.