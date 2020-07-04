Перкинс назвал лучшего защищающегося игрока НБА

Чемпионат НБА в составе «Бостон Селтикс», ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс ответил на вопрос, что является лучшим защищающимся игроком в НБА.
«Энтони Дэвис», — написал Перкинс на своей странице в твиттере.
Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэвис в этом сезоне набирает 26,7 очка, 9,4 подбора, 3,1 передачи, 1,5 перехвата и 2,4 блок-шота в среднем за игру. Основным конкурентом Дэвиса в борьбе за награду лучшему оборонительному игроку лиги считается действующий MVP, форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.
Дэвис выступает за «Лейкерс» первый сезон. Он присоединился к команде прошлым летом, затребовав обмен из «Нью-Орлеан Пеликанс», чтобы объединиться с Леброном Джеймсом. «Лейкерс» отдали «Пеликанс» молодых игроков Джоша Джексона, Лонзо Болла, Брэндона Ингрэма и драфт-пики, чтобы закрыть сделку по Дэвису.
- 4 июля 2020
-
13:49
-
13:48
-
13:43
-
13:41
-
13:39
-
12:45
-
10:45
-
10:30
-
10:28
-
09:37
-
09:16
-
07:50
-
07:25
-
07:15
-
01:00
-
00:48
-
00:23
- 3 июля 2020
-
23:51
-
23:51
-
22:49
-
22:00
-
20:37
-
19:59
-
18:43
-
17:56
-
15:25
-
15:18
-
15:18
-
15:18
-
12:26
-
12:03
-
11:44
-
11:00
-
10:30
-
09:37