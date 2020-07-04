Моня и Вяльцев отдохнут в Крыму перед началом предсезонки в «Химках»

Игроки «Химок» Сергей Моня и Егор Вяльцев поделились мнением о подписанных контрактах на сезон-2020/2021 и рассказали о планах на лето



«Спасибо руководству клуба и тренерскому штабу за доверие. Клуб — вторая семья, поэтому очень рад, что остаюсь еще на год. Подбирается отличная команда, и у меня позитивный настрой на следующий сезон. Во время карантина старался по мере возможности поддерживать форму, брал для занятий в клубе оборудование, а начиная с 12 июня, мы с пятью игроками занимались с тренером на протяжении двадцати дней. Были хорошие тренировки, поэтому сейчас находимся в неплохой форме. Сделаю небольшой перерыв, съездим с семьей в отпуск в Крым, а затем снова пройду небольшой трэйнинг кэмп. Надеюсь, в новом сезоне будем играть стабильно, без резких перепадов и добьемся отличных результатов», — цитирует Моню официальный сайт «Химок».



«Очень рад, что остаюсь в родном клубе. Здесь мое сердце и мой дом. Благодарю руководство клуба и тренеров за оказанное доверие. Думаю, следующий сезон станет для нас успешным, сможем завоевать золотые медали Единой лиги ВТБ. Прошлый сезон получился неоднозначным: мы его не доиграли и не сказали последнего слова, хотя все шло хорошо, однако в связи с пандемией пришлось прерываться. Мы полны сил и решимости. У нас отличная команда, будем готовиться к сборам. На днях мы с другими игроками закончили двадцатидневный тренировочный цикл, то есть фактически прошли первый летний сбор, и форма у нас сейчас нормальная. Впереди небольшая пауза, после чего начнем готовиться к основным клубным сборам. Отдохнем в Крыму с семьей, вернемся и снова будем тренироваться», — приводит слова Вяльцева официальный сайт «Химок».