«Фенербахче» объявил о назначении главного тренера с большим опытом работы в НБА

«Фенербахче» на официальном сайте объявил о назначении Игора Кокошкова на пост главного тренера.
Кокошков в сезоне-2019/2020 работал на посту ассистента главного тренера «Сакраменто Кингз» Люка Уолтона. В сильнейшей баскетбольной лиге мира трудится два десятилетия, с тех по как в 2000 году занял пост помощника в «Лос-Анджелес Клипперс». Кокошков стал первым европейцем, занявшим пост главного тренера в НБА. В сезоне-2018/2019 работал в «Финикс Санз».
Кроме того, серб выиграл Евробаскет-2017 во главе сборной Словении.
В «Фенербахче» Кокошков сменит 9-кратного чемпиона Евролиги Желько Обрадовича, покинувшего клуб летом после 7 лет работы. Обрадович решил, что возьмёт перерыва в тренерской деятельности на один год. Кокошков согласился возглавить «Фенербахче», несмотря на урезание бюджета примерно в два раза.
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