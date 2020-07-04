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Тимма трогательно поблагодарил Седокову за подарок на день рождения

Тимма трогательно поблагодарил Седокову за подарок на день рождения
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Химок» Янис Тимма поблагодарил возлюбленную популярную певицу Анну Седокову за подарок на день рождения.

«Спасибо за этот невероятный сюрприз на день рождения! Ты мой самый большой подарок», — написал Тимма на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Яниса Тиммы в «Инстаграме».

2 июля Тимма отпраздновал 28-й день рождения. На праздник пришли Седокова, одноклубники Яниса по «Химкам» Сергей Моня и Егор Вяльцев, а также компания друзей латыша. Гуляния прошли бурно и затянулись до позднего времени суток.

Видео доступно на «Чемпионате».

Видео доступно на «Чемпионате».

В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Меджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт с подмосковными «Химками» на два сезона. Тогда же стало известно о его отношениях с Седоковой.

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