Тимма трогательно поблагодарил Седокову за подарок на день рождения

Форвард «Химок» Янис Тимма поблагодарил возлюбленную популярную певицу Анну Седокову за подарок на день рождения.



«Спасибо за этот невероятный сюрприз на день рождения! Ты мой самый большой подарок», — написал Тимма на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Яниса Тиммы в «Инстаграме».

2 июля Тимма отпраздновал 28-й день рождения. На праздник пришли Седокова, одноклубники Яниса по «Химкам» Сергей Моня и Егор Вяльцев, а также компания друзей латыша. Гуляния прошли бурно и затянулись до позднего времени суток.

Видео доступно на «Чемпионате».

Видео доступно на «Чемпионате».

В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Меджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт с подмосковными «Химками» на два сезона. Тогда же стало известно о его отношениях с Седоковой.