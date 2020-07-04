У важного игрока «Клипперс» диагностирован коронавирус

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Ландри Шамет заразился коронавирусом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.



Скорее всего, Шамет не поедет вместе с командой в Орландо в среду для участия в рестарте сезона НБА. 23-летний Шамет в этом сезоне стал важным игроком ротации «Клипперс», набирал 9,7 очка и начал в старте 27 сыгранных матчей из 47 до приостановки сезона-2019/2020 из-за пандемии коронавируса.



На этой неделе «Клипперс» пришлось закрыть тренировочную базу после того, как один из представителей команды сдал положительный тест на коронавирус. Клуб надеялся, что объект возобновит работу до отъезда игроков во Флориду, но заражение Шамета может повлиять на ситуацию. По состоянию на четверг у 25 игроков НБА и 10 штатных сотрудников клубов лиги тесты на коронавирус дали положительный результат. Ожидается, что число заражённых будет увеличиваться.