Смит объяснил, почему «Лейкерс» и «Клипперс» не выиграют титул в этом сезоне

Двукратный чемпион НБА, а ныне аналитик и спортивный комментатор Кенни Смит считает, что клубы Лос-Анджелеса «Лейкерс» и «Клипперс» не станут чемпионами лиги в этом сезоне из-за наличия возрастных исполнителей в ростере.



«Считаю, парни, у которых был доступ к тренировочным объектам в течение этих трёх месяцев, имеют явное преимущество. Ставлю на молодые команды. Ставлю на «Милуоки Бакс», «Денвер Наггетс», «Бостон Селтикс» — команды, которые молоды и при этом достаточно опытны. Парни из этих команд тренировались иначе, чем Леброн Джеймс. Команды Леброна обычно раскрываются и набирают форму весь год», — приводит слова Смита Fadeaway World.



«Лейкерс» и «Клипперс» считаются главными фаворитами рестарта сезона-2019/2020 в Орландо из-за наличия сильных дуэтов лидеров. «Лейкерс» представляют Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, «Клипперс» — Пол Джордж и Кавай Леонард.