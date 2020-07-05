Защитник «Барселоны» продолжит карьеру в «Зените»

Бывший защитник «Барселоны» Кевин Пангос продолжит карьеру в санкт-петербургском «Зените», сообщает SDNA. По информации источника, стороны уже достигли соглашения по условиям контракта.
Пангос прошлые два года выступал в «Барселоне». Из-за травмы он пропустил значительную часть минувшего сезона. Лучшим в его европейском этапе карьеры стал сезон-2017/2018 в «Жальгирисе» со средними показателями 12,7 очка, 2,3 подбора и 2,7 передачи в Евролиге.
В последнем сезоне Евролиги, в котором выступал греческий баскетболист, он набирал 7,0 очка, совершал 1,1 подбора и отдавал 3,2 резульативной передачи за игру.
Ранее сообщалось, что, помимо Пангоса, «Зенит» проявляет интерес к защитникам Неманье Недовичу и Клемену Препеличу, однако Препелич выбрал для продолжения карьеры «Валенсию». Кроме того, «Зенит» хочет подписать центрового «Барселоны» Анте Томича.
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