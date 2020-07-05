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В «Майами» выявлен ещё один случай заражения коронавирусом

В «Майами» выявлен ещё один случай заражения коронавирусом
Баскетбол / НБА 0

Ещё один игрок клуба НБА «Майами Хит» сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Hoops Rumours.

Информация в начале этой недели указывала на то, что в «Майами» было ещё два других игрока, которые вернулись к тренировкам с положительным результатом на коронавирус в последнем раунде тестирования лигой, что вынудило команду закрыть свою тренировочную базу во второй раз.

Источник не идентифицирует первых двух игроков, но сообщает, что оба предполагаемых инфицированных являются частью состава ротации. Эти игроки находятся в карантине и, как ожидается, будут доступны к возобновлению сезона, даже если они не отправятся с «Хит» в Орландо на следующей неделе.

Деррик Джонс из «Майами» также показал положительный результат в конце июня. Он остаётся в карантине, но участвует в индивидуальных тренировках, назначенных командой. Также, по крайней мере, один сотрудник «Хит» также сдал положительный тест.

«Майами» закрыл тренировочную базу после новой вспышки коронавируса в клубе
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