В «Бруклине» прояснили ситуацию о предложении Поповичу, от которого невозможно отказаться

Генеральный директор «Бруклин Нетс» Шан Маркс опроверг информацию об интересе команды к главному тренеру «Сан-Антонио Спёрс» Грегу Поповичу. Ранее в прессе появилась информация, что «Нетс» рассчитывают переманить Поповича.
«У Грега есть работа. Мы знаем, что он удивительный тренер и ещё лучший лидер. Так что я оставлю Грега тренировать „Спёрс“. Он в долгу перед ними, а они перед ним. Я уверен, что он счастлив там», — приводит слова Маркса Clutch Points.
71-летний Попович руководит «Сан-Антонио с 1996 года. За это время завоевал с командой 5 титулов чемпиона НБА и трижды признавался лучшим тренером года в лиге. Попович выстроил чемпионскую династию во главе с Тимом Данканом, Ману Джинобили и Тони Паркером, однако «Спёрс» перестали быть претендентом на титул после завершения карьеры легендарных игроков. В «Бруклине» выступают звёздные игроки НБА Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант, что может убедить опытного тренера сменить место работы.
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