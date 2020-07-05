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Испанский клуб убеждён, что подпишет форварда «Зенита»

Испанский клуб убеждён, что подпишет форварда «Зенита»
Баскетбол / Евролига 0

Испанская «Уникаха» считает, что сможет заполучить форварда санкт-петербургского «Зенита» Тима Абромайтиса, сообщает журналист Sportando Эмилиано Карчиа.

Тим Абромайтис подписал контракт с санкт-петербургским клубом в 2019 году, соглашение было рассчитано на два года. Таким образом, ему нужно договориться о расторжении соглашения с российским клубом.

Ранее стало известно, что «Уникаха» уже согласовала с баскетболистом условия личного контракта.

Ранее Абромайтис выступал за французские АСВЕЛ и «Страсбург», немецкий «Брауншвейг» и испанский «Тенерифе».

В досрочно завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги Абромайтис в среднем набирал 7,5 очка и совершал 3,3 подбора за игру. В Единой лиге ВТБ прошлого сезона Абромайтис набирал 7,6 очка и совершал 3,3 подбора за матч.

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