Седокова — о Тимме: я выбрала достойного мужчину, а он выбрал среди тысяч меня

Певица Анна Седокова поделилась мнением о своей жизни и назвала своего возлюбленного, баскетболиста «Химок» Яниса Тимму, «достойным мужчиной».



«Я женщина, которую хотят. Обладать, узнать, потрогать, жениться, быть матерью детей, поговорить, узнать.

⠀

Всегда ли это было так? Ну уж нет. В школе я была гадким и никому не нужным утёнком. Я смотрела на красивых девочек и мечтала стать как они, иметь все что есть у них. Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Когда же он придёт, а лучше приедет на „Мерсе“ и спасёт меня. Он так и не приехал. Нужно было что-то делать. И я начала учиться.

⠀

На первом кастинге в „Виа Гру“ со мной поговорили 2 минуты и развернули назад на свой троллейбус. Что ты девочка знаешь о женственности, слышала я вслед. И я попробовала о ней узнать всё.

⠀

Жизнь била меня достаточно жёстко, но я не сдавалась. Я мечтала стать той самой красивой девочкой в школе.

⠀

В 21 год, после рождения ребёнка, я сделала липосакцию. Мне говорили, что я жирная. Что я не женственная и толстая. Я решила, что вместе с жиром уйдёт и неуверенность в себе. Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила. Только теперь я думала, что если даже это не помогло, значит я прокаженная. Я не винила никого. Только себя. Но все так же продолжала мечтать. И действовать.

⠀

Сейчас, спустя почти 15 лет я красивая, сексуальная, желанная и уверенная в себе женщина. Я выбрала достойного мужчину, а он выбрал среди тысяч меня», — написала в своём «инстаграме» Седокова.