Седокова — о Тимме: я выбрала достойного мужчину, а он выбрал среди тысяч меня

Певица Анна Седокова поделилась мнением о своей жизни и назвала своего возлюбленного, баскетболиста «Химок» Яниса Тимму, «достойным мужчиной».
«Я женщина, которую хотят. Обладать, узнать, потрогать, жениться, быть матерью детей, поговорить, узнать.
⠀
Всегда ли это было так? Ну уж нет. В школе я была гадким и никому не нужным утёнком. Я смотрела на красивых девочек и мечтала стать как они, иметь все что есть у них. Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Когда же он придёт, а лучше приедет на „Мерсе“ и спасёт меня. Он так и не приехал. Нужно было что-то делать. И я начала учиться.
⠀
На первом кастинге в „Виа Гру“ со мной поговорили 2 минуты и развернули назад на свой троллейбус. Что ты девочка знаешь о женственности, слышала я вслед. И я попробовала о ней узнать всё.
⠀
Жизнь била меня достаточно жёстко, но я не сдавалась. Я мечтала стать той самой красивой девочкой в школе.
⠀
В 21 год, после рождения ребёнка, я сделала липосакцию. Мне говорили, что я жирная. Что я не женственная и толстая. Я решила, что вместе с жиром уйдёт и неуверенность в себе. Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила. Только теперь я думала, что если даже это не помогло, значит я прокаженная. Я не винила никого. Только себя. Но все так же продолжала мечтать. И действовать.
⠀
Сейчас, спустя почти 15 лет я красивая, сексуальная, желанная и уверенная в себе женщина. Я выбрала достойного мужчину, а он выбрал среди тысяч меня», — написала в своём «инстаграме» Седокова.
- 6 июля 2020
-
00:11
- 5 июля 2020
-
23:37
-
22:45
-
21:03
-
19:53
-
18:50
-
17:11
-
17:04
-
16:31
-
15:46
-
14:52
-
13:59
-
12:52
-
11:24
-
11:17
-
10:23
-
09:39
-
09:01
-
08:07
-
07:53
-
07:41
-
06:57
-
01:40
-
00:46
-
00:20
- 4 июля 2020
-
23:24
-
22:28
-
21:51
-
20:55
-
19:54
-
19:03
-
18:39
-
18:35
-
18:20
-
18:04