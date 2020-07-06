Гомельский оценил пригодность Вильдосы для ЦСКА
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил возможный переход защитника сборной Аргентины Луки Вильдосы в московский ЦСКА. Ранее сообщалась об интересе «армейцев» к игроку.
«Вильдоса — отличный выбор. Сможет ли аргентинец управлять своими амбициями?» — написал Гомельский в своей конференции.
24-летний Вильдоса выступает за «Басконию» с лета 2017 года и в среднем в завершившемся досрочно сезоне Евролиги набирал по 7,1 очка, а также отдавал по 3,2 передачи. В чемпионате Испании его показатели составили 7,4 очка и 2,9 передачи.
О том, что ЦСКА очень хочет видеть в своих рядах Вильдосу и постарается договориться с «Басконией» о переходе, сообщило испанское издание Piratas Del Basket.
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