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Гомельский оценил пригодность Вильдосы для ЦСКА

Гомельский оценил пригодность Вильдосы для ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил возможный переход защитника сборной Аргентины Луки Вильдосы в московский ЦСКА. Ранее сообщалась об интересе «армейцев» к игроку.

«Вильдоса — отличный выбор. Сможет ли аргентинец управлять своими амбициями?» — написал Гомельский в своей конференции.

24-летний Вильдоса выступает за «Басконию» с лета 2017 года и в среднем в завершившемся досрочно сезоне Евролиги набирал по 7,1 очка, а также отдавал по 3,2 передачи. В чемпионате Испании его показатели составили 7,4 очка и 2,9 передачи.

О том, что ЦСКА очень хочет видеть в своих рядах Вильдосу и постарается договориться с «Басконией» о переходе, сообщило испанское издание Piratas Del Basket.

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