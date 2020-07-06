Экс-тренер «Локомотива», «Химок» и «Динамо» продолжит работу в Турции

Литовский специалист Кестутис Кемзура стал главным тренером турецкого клуба «Сокар Петким», сообщает в своём «твиттере» инсайдер Донатас Урбонас.



Кемзура считался одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Жальгириса». Напомним, ранее стало известно, что наставник литовского клуба Шарунас Ясикявичюс возглавил каталонскую «Барселону».



Кемзура в ходе сезона-2019/2020 возглавил греческий «Олимпиакос», сменив на посту главного тренера подавшего в отставку Дэвида Блатта. Однако в январе 2020 года стало известно об увольнении Кемзуры из греческого коллектива — на посту наставника команды его сменил экс-тренер российских «Локомотива-Кубань» и «Химок» Георгиос Барцокас.

Кемзура, как и Барцокас, является бывшим тренером «Локомотива-Кубань» и «Химок».