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Крис Бош рассказал удивительную историю о Коби Брайанте

Крис Бош рассказал удивительную историю о Коби Брайанте
Баскетбол / НБА 0

Экс-игрок «Майами» Крис Бош поделился воспоминаниями о работе в сборной с легендарным игроком Коби Брайантом на Олимпиаде-2008.

«Мало того что Брайант был первым на завтраке, у него на коленях были пакеты со льдом, что означало, что он уже тренировался. Заметьте, на тот момент прошло меньше двух недель с момента, как „Лейкерс“ в финале проиграли „Селтикс“.

Парень старался изо всех сил, намного больше, чем любой другой человек, которого я когда-либо встречал. Он просыпался в 4 часа утра, чтобы попасть в тренировочный зал. Это означало только одно — мы тоже будем усердно работать. Ко второй неделе мы все присоединились к нему и назвали себя „Клубом завтрака“. Мы взяли реванш за поражение в 2004 году. Мы выиграли то золото только благодаря Коби Брайанту», — приводит слова Криса Боша Fadeaway World.

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