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Форвард «Лейкерс» Кузма положил руки на грудь супермодели с разноцветной кожей

Форвард «Лейкерс» Кузма положил руки на грудь супермодели с разноцветной кожей
Баскетбол / НБА 0

Известная супермодель Винни Харлоу и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма опубликовали пикантную фотографию в «инстаграме» девушки. На фото баскетболист положил руку девушке на грудь.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Винни Харлоу.

Ранее Кузма и Харлоу подтвердили слухи, что они состоят в отношениях. Об отношениях Кузмы и Харлоу говорят достаточно давно, нередко они демонстрировали привязанность в социальных сетях.

Харлоу — канадская модель. Известна тем, что ей удалось сделать карьеру, будучи больной синдромом витилиго — нарушением пигментации кожного покрова, что фактически привело к тому, что у девушки разноцветная кожа. На сегодняшний день у Винни 8 миллионов подписчиков в «Инстаграме».

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