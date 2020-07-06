Форвард «Лейкерс» Кузма положил руки на грудь супермодели с разноцветной кожей
Известная супермодель Винни Харлоу и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма опубликовали пикантную фотографию в «инстаграме» девушки. На фото баскетболист положил руку девушке на грудь.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Винни Харлоу.
Ранее Кузма и Харлоу подтвердили слухи, что они состоят в отношениях. Об отношениях Кузмы и Харлоу говорят достаточно давно, нередко они демонстрировали привязанность в социальных сетях.
Харлоу — канадская модель. Известна тем, что ей удалось сделать карьеру, будучи больной синдромом витилиго — нарушением пигментации кожного покрова, что фактически привело к тому, что у девушки разноцветная кожа. На сегодняшний день у Винни 8 миллионов подписчиков в «Инстаграме».
- 7 июля 2020
-
00:56
-
00:55
- 6 июля 2020
-
23:53
-
23:03
-
21:55
-
20:59
-
19:54
-
19:06
-
17:55
-
17:54
-
17:47
-
17:42
-
17:42
-
17:21
-
16:12
-
15:18
-
14:32
-
13:17
-
12:25
-
11:52
-
11:33
-
10:09
-
09:55
-
07:39
-
03:43
-
00:11
- 5 июля 2020
-
23:37
-
22:45
-
21:03
-
19:53
-
18:50
-
17:11
-
17:04
-
16:31
-
15:46
Партнерский контент