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Зайон Уильямсон получил странное поздравление от 59-летней звезды шоу Netflix

Зайон Уильямсон получил странное поздравление от 59-летней звезды шоу Netflix
Баскетбол / НБА 0

Героиня популярного документального сериала Tiger King на Netflix, правозащитница Карол Баскин записала видео-поздравление для новичка «Пеликанс» Зайона Уильямсона с днем рождения.

«Мы всегда болеем за самого крутого кота, и это Big Z», – заявила Баскин.

Видео доступно в «твиттере» Overtime.

59-летняя Карол Баскин – генеральный директор Big Cat Rescue, некоммерческого приюта для животных. Они является известной в США защитницев прав животных.

6 июля Уильямсон отпраздновал 20-летие. Зайон претендует на награду лучшему новичку сезона НБА-2019/2020. Уильямсон сыграл всего 19 матчей из-за травмы, что делает фаворитом гонки разыгрывающего «Мемфис Гризлиз» Джа Моранта. Статистические показатели тяжёлого форварда Уильямсона в дебютном сезоне в лиге – 23,6 очка и 6,8 подбора в среднем за игру.

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