«Милан» заполучил самого эффективного игрока «Жальгириса»

Тяжёлый форвард «Жальгириса» Зак Ледей воспользовался опцией расторжения контракта с клубом и согласовал двухлетнее соглашение с «Миланом», сообщает Eurohoops.
26-летний Ледей в среднем набирал 11,8 очка и 4,7 подбора в 28 матчах Евролиги за «Жальгирис» в прошлом сезоне. Он стал самым результативным и самым эффективным (13,2 балла индекса полезности) в составе литовского клуба. Американец помог «Жальгирису» выиграть Кубок короля Миндаугаса и чемпионат Литвы. Летом «Жальгирис» покинул главный тренер Шарунас Ясикявичюс, клуб урезал бюджет из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса, поэтому Ледей решил продолжить карьеру в Италии.
Состав «Милана» ранее пополнили: Давид Моретти, Малкольм Дилэйни, Кайл Хайнс, Кевин Пантер, Луиджи Датоме, Шейвон Шилдс и Джордано Бортолани.
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