«Зенит» объявил об уходе олимпийского призёра Понкрашова

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» сообщила, что команда приняла решение не продлевать контракт с 34-летним олимпийским призёром Лондона-2012 защитником Антоном Понкрашовым. Срок соглашения между игроком и клубом закончился.
«Мы благодарим Антона за игру и за участие в проекте Евролиги One Team. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере и всегда ждём в гости!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».
В Единой лиге ВТБ Антон отыграл 17 матчей, набирал 5,8 очка, делал 1,4 подбора, отдавал 2,3 передачи. В Евролиге его показатели были следующими: 22 матча, 2,5 очка, 1,4 подбора, 1 передача.
«Зенит» уже покинул Марко Попович – ассистент гендиректора, отвечавший за взаимодействие клуба с игроками и тренерами основной команды. Защитник сине-бело-голубых Алекс Ренфро перешёл в испанский клуб «Сан-Пабло Бургос». В ближайшее время из «Зенита» могут уйти и игроки Колтон Айверсон и Тим Абромайтис.
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