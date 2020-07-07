«Реал» определился с потенциальной заменой Факундо Кампаццо
«Реал» всерьёз заинтересован в подписании разыгрывающего «Фенербахче» Костаса Слукаса, сообщает Marca.
Мадридский клуб рассматривает игрока как потенциальную замену Факундо Кампаццо, в случае если аргентинец заключит соглашение с клубом НБА.
В контракте Кампаццо есть опция о выкупе при условии поступления предложения из НБА, однако для её активации игроку нужно самому заплатить $ 5,27 млн из общей суммы $ 6 млн.
Слукас может покинуть «Фенербахче» из-за финансовых проблем турецкого клуба, который примерно в два раза урезал бюджет и расстался с главным тренером, 9-кратным чемпионом Евролиги Желько Обрадовичем.
Лидеры «Фенербахче» Нандо де Коло и Ян Веселы остаются в команде на следующий сезон, но на сохранение Слукаса может не хватить средств.
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