«Реал» определился с потенциальной заменой Факундо Кампаццо

«Реал» всерьёз заинтересован в подписании разыгрывающего «Фенербахче» Костаса Слукаса, сообщает Marca.

Мадридский клуб рассматривает игрока как потенциальную замену Факундо Кампаццо, в случае если аргентинец заключит соглашение с клубом НБА.

В контракте Кампаццо есть опция о выкупе при условии поступления предложения из НБА, однако для её активации игроку нужно самому заплатить $ 5,27 млн из общей суммы $ 6 млн.



Слукас может покинуть «Фенербахче» из-за финансовых проблем турецкого клуба, который примерно в два раза урезал бюджет и расстался с главным тренером, 9-кратным чемпионом Евролиги Желько Обрадовичем.

Лидеры «Фенербахче» Нандо де Коло и Ян Веселы остаются в команде на следующий сезон, но на сохранение Слукаса может не хватить средств.