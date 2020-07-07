Пау Газоль трогательно провёл время с детьми Коби Брайанта
Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль навестил семью бывшего напарника по калифорнийской команде Коби Брайанта и провёл время с дочерьми легендарного баскетболиста.
«Пау Газоль проводит время с дочерьми Коби Брайанта. Это так трогательно», — сказано в сообщении, размещённом на странице SportsCenter в «Твиттере».
Соответствующий пост доступен на странице SportsCenter в социальной сети.
Напомним, 26 января 2020 года Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта близ городка Калабасас (штат Калифорния, США). Вместе с ним погибла его дочь Джианна и ещё шесть человек, оказавшихся на борту. С тех пор воспитание остальных трёх дочерей Брайанта легло на плечи вдовы легенды «Лейкерс» Ванессы Брайант.
- 7 июля 2020
-
21:51
-
20:18
-
20:14
-
20:11
-
19:58
-
19:22
-
18:28
-
17:33
-
16:42
-
15:41
-
14:22
-
14:14
-
14:08
-
13:39
-
12:39
-
11:37
-
11:13
-
10:14
-
09:57
-
09:53
-
09:42
-
07:34
-
04:51
-
00:56
-
00:55
- 6 июля 2020
-
23:53
-
23:03
-
21:55
-
20:59
-
19:54
-
19:06
-
17:55
-
17:54
-
17:47
-
17:42
Партнерский контент