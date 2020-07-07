Пау Газоль трогательно провёл время с детьми Коби Брайанта

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль навестил семью бывшего напарника по калифорнийской команде Коби Брайанта и провёл время с дочерьми легендарного баскетболиста.

«Пау Газоль проводит время с дочерьми Коби Брайанта. Это так трогательно», — сказано в сообщении, размещённом на странице SportsCenter в «Твиттере».

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Напомним, 26 января 2020 года Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта близ городка Калабасас (штат Калифорния, США). Вместе с ним погибла его дочь Джианна и ещё шесть человек, оказавшихся на борту. С тех пор воспитание остальных трёх дочерей Брайанта легло на плечи вдовы легенды «Лейкерс» Ванессы Брайант.