«Бруклин» наметил главную трансферную цель после серьёзных кадровых потерь

Руководство «Бруклин Нетс» намерено подписать контракт с ветераном лиги центровым Амиром Джонсоном, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Стайн.

В преддверии рестарта сезона «Нетс» понесли ощутимые потери. Разыгрывающий Кайри Ирвинг, форварды Спенсер Динуидди и Кевин Дюрант, а также центровой Деандре Джордан не помогут команде. Джонсон, по всей видимости, призван заменить Джордана.

В последний раз Амир принимал участие в матчах НБА в сезоне-2018/2019, защищая цвета «Филадельфии Сиксерс».

За годы карьеры в НБА 33-летний баскетболист успел поиграть в составе «Детройт Пистонс», «Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс» и «Филадельфии Сиксерс». В регулярных чемпионатах принял участие в 870 матчах, набирая 7,0 очка и собирая 5,4 подбора.