Уильямс назвал команду, которая может сенсационно обыграть «Лейкерс» в этом сезоне

Экс-игрок «Чикаго Буллз» Джей Уильямс выразил мнение о том, какая команда может остановить «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф НБА.
Джей Уильямс признался, что он действительно верит, что «Портленд Трейл Блейзерс» имеет шансы огорчить «Лейкерс» в этом году. К сожалению, «Портленду» придётся остаться без Родни Худа, который до сих пор восстанавливается после травмы ахилла. Хорошая новость заключается в том, что Зак Коллинс и Юсуф Нуркич должны вернуться уже в ближайшее время, и их присутствие должно стать огромным подспорьем для команды.
Наряду с Дэмьеном Лиллардом, Си Джеем Макколлумом и Кармело Энтони у них есть звёздная мощь, глубина и стремление превзойти ожидания в этом сезоне.
«В любом случае это будет нелегко. «Лейкерс» — лучшая команда Запада, и многие игроки «Блэйзерс» не играли вместе уже несколько месяцев. Будет интересно посмотреть, есть ли у них «химия» и талант, чтобы шокировать мир», — приводит мнение Уильямса FadeAway World.
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