Мозгов: если ты не кто-то вроде Бузовой, то создавать свой бренд в России очень рискованно

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал, почему у него нет желания попробовать создать собственный бренд одежды.



«Попробовать себя в чём-то новом, создать бренд одежды? Нет. Это заберёт очень много сил, энергии и концентрации. А их очень важно не потерять. Тем более мы же не в Америке живём, у нас баскетбол не так популярен. И если ты не кто-то вроде Бузовой, очень это рискованно», — цитирует Мозгова издание «Советская Адыгея».



Напомним, Мозгов стал игроком «Химок» в прошлом межсезонье, но пока не провёл ни одного матча за команду из Московской области. До возвращения в Россию Тимофей на протяжении долгого времени выступал в НБА.



В 2016 году он завоевал титул чемпиона НБА в составе «Кливленд Кавальерс». Потом перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», а также пытался заиграть в «Бруклин Нетс». В сезоне-2018/2019 числился в ростере «Орландо Мэджик», но из-за травмы не провёл за флоридцев ни одного матча.