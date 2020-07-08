Мозгов: если ты не кто-то вроде Бузовой, то создавать свой бренд в России очень рискованно

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал, почему у него нет желания попробовать создать собственный бренд одежды.
«Попробовать себя в чём-то новом, создать бренд одежды? Нет. Это заберёт очень много сил, энергии и концентрации. А их очень важно не потерять. Тем более мы же не в Америке живём, у нас баскетбол не так популярен. И если ты не кто-то вроде Бузовой, очень это рискованно», — цитирует Мозгова издание «Советская Адыгея».
Напомним, Мозгов стал игроком «Химок» в прошлом межсезонье, но пока не провёл ни одного матча за команду из Московской области. До возвращения в Россию Тимофей на протяжении долгого времени выступал в НБА.
В 2016 году он завоевал титул чемпиона НБА в составе «Кливленд Кавальерс». Потом перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», а также пытался заиграть в «Бруклин Нетс». В сезоне-2018/2019 числился в ростере «Орландо Мэджик», но из-за травмы не провёл за флоридцев ни одного матча.
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