Мозгов: смотрю на этих блогеров, выкладывыющих всякий бред. Понимаю, что не готов к этому

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал, из-за чего уделяет мало времени ведению социальных сетей.



«Когда страницу в «Инстаграме» создавал, у меня не было цели заработать на ней денег или стать ещё популярнее. Я не выкладываю туда ничего месяцами. Понимаю, почему народ не подписывается. Но это моя личная история, которую я не хочу ни с кем делить. Я не могу и не хочу с утра до вечера снимать, что со мной происходит. Хотя и понимаю, что есть вещи, которые действительно интересны, но я смотрю на этих блогеров, которые всякий бред выкладывают ради популярности, и понимаю, что не готов к этому», — цитирует Мозгова издание «Советская Адыгея».



Напомним, Мозгов стал игроком «Химок» в прошлом межсезонье, но пока не провёл ни одного матча за команду из Московской области. До возвращения в Россию Тимофей на протяжении долгого времени выступал в НБА.

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