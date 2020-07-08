Елевич высказался о травле Шенгелии в Грузии из-за перехода в ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич прокомментировал нападки грузинских пользователей социальных сетей на баскетболиста Торнике Шенгелию в связи с его возможным переходом из «Басконии» в московский ЦСКА.
«Считаю подобные комментарии абсолютной глупостью. Я комментировал финальный матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Басконией», где после победы он поднял флаг своей страны — вот это настоящий патриотизм. Он взрослый человек, который в состоянии принять решение. Это его карьера. Он, вероятно, уже прошёл все стадии согласования контракта с ЦСКА и должен от него отказываться только из-за негативных комментариев?» — приводит слова Елевича News.ru.
Возможный переход Шенгелии в ЦСКА сопровождался в основном резким откликом в грузинском обществе, и большая часть болельщиков раскритиковала баскетболиста, но нашлись и те, кто открыто заявил, что спорт и политика — разные вещи.
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