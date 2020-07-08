Игроки требуют уволить сенатора и совладелицу клуба WNBA за отказ поддержать BLM

Республиканка Келли Лоффлер выступает против принятых женской НБА (WNBA) мер по борьбе с насилием со стороны полиции и для поддержки социальной и расовой справедливости, сообщает AJS.com.



Лоффлер также является совладельцем клуба WNBA «Атланта Дрим». Она не хочет, чтобы баскетболистки носили разминочные футболки с надписями «Black Live Matter» и «Скажи её имя». Вместо этого она предлагает разместить американский флаг на форме игроков.



«У всех нас есть конституционное право выражать нашу точку зрения. Но продвижении конкретной политической программы портит потенциал спорта и посылает месседж об исключительности. Правда в том, что нам нужно меньше, а не больше политики в спорте», — написала Лоффлер в письме к Кэти Энгельберт, комиссару WNBA.



Баскетболистки WNBA просят исключить Лоффлер из лиги и применить к ней санкции. Кэндис Паркер, Лайшия Кларендон, Шерил Свупс сделали публичные комментарии в СМИ с призывом отстранить Лоффлер. Ранее Келли Лоффлер также высказывалась против ЛГБТ-сообщества.