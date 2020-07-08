Итудис более 10 часов принимал участие в обсуждении судейства Евролиги

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис принял участие в онлайн-совещаниях с коллегами из Евролиги.



«Мы многое успели обсудить. В первый день у нас была встреча тренеров, в которой принял участие Жорди Бертомеу. Понятно, что сейчас всё ещё сохраняется состояние неопределённости, никто не может предсказать, что мы увидим на старте сезона, в разных странах мы наблюдаем разные проявления пандемии. С другой стороны, мы все скучаем по баскетболу, игрокам и болельщикам, хотим вернуться к матчам. Знаю, что болельщики тоже скучают по игре, по борьбе и красивым моментам. В любом случае было здорово поговорить с коллегами, обменяться идеями. Ведь ты становишься мудрее, когда говоришь и слушаешь, что говорят тебе.

На второй день мы обсуждали работу арбитров с главой судейского департамента Евролиги Ричардом Стоксом. Эта встреча длилась почти 10 часов. Мы посмотрели множество нарезок игровых моментов прошлого сезона, высказали свои соображения и идеи, которые позволят сделать игру лучше, зрелищнее. В целом Евролига проделала отличную работу, обе встречи получились продуктивными и информативными. Евролига показывает постоянный рост во многих направлениях, и для нас важен тот факт, что каждый тренер может высказать своё мнение, принять участие в развитии турнира. Думаю, мы выбрали правильный формат сотрудничества, который может помочь позитивным переменам в разных областях нашей деятельности", — приводит слова Итулиса официальный сайт ЦСКА.