Лучший данкер НБА вылечился от коронавируса

Форвард «Майами Хит» Деррик Джонс вылечился от коронавируса, которым заразился в конце июня, сообщает Five Reasons Sports. У игрока нет симптомов болезни. Джонс стал победителем конкурса данков на Матче звёзд НБА 2020 года.



Ожидается, что 23-летний Джонс присоединится к «Майами» в Орландо завтра, 9 июля.



НБА заявила, что ожидает несколько случаев заражения коронавирусом у игроков. Это не станет причиной срыва рестарта сезона-2019/2020, начало которого запланированного на 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. Не исключено, что в ближайшее время появятся сообщения о новых случаях заражения коронавирусом среди игроков. Клубы лиги имеют право подписать исполнителей на замену заболевшим в течение семи дней.



Ранее коронавирус был обнаружен у центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича, игрока «Индианы» Малкольма Брогдона, игроков «Бруклин Нетс» Торина Принса, Деандре Джордана, Спенсера Динуидди и нескольких десятков неназванных баскетболистов.