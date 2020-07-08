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Экс-игрок сборной Грузии отреагировал на травлю Шенгелии из-за перехода в ЦСКА

Экс-игрок сборной Грузии отреагировал на травлю Шенгелии из-за перехода в ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Бывший игрок сборной Грузии Виктор Саникидзе прокомментировал травлю Торнике Шенгелии из-за перехода в ЦСКА.

«Было ожидаемо, что у некоторых грузин будет такая реакция на этот переход. Что поделаешь? Мы с Маркоишвили тоже играли в России, но я всегда отделял спорт от политики. В случае с Торнике стоит делать то же самое. Он любит свою страну и является настоящим патриотом. Но всегда найдутся люди, кто не разбирается спорте и политике. Им, видимо, удобно критиковать кого-то, оскорблять… Я рад за его переход в ЦСКА. Он — лучший форвард в Евролиге, который присоединился к одной из самых стабильных команд турнира.

Мы делали своё дело, тренировались, играли. А за пределами паркета или в раздевалке никогда не обсуждали политику. Поверьте, и без этого хватает тем для разговоров», — приводит слова Саникидзе «Спорт-экспресс».

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