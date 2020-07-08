УНИКС сохранил Смита и может подписать Брауна
Казанский УНИКС продлил контракт с защитником Джамаром Смитом. Об этом сообщила пресс-служба команды. Новое соглашение с американским защитником рассчитано на 2 года по схеме «1+1».
Кроме того, как сообщает Sportando, казанский клуб ведёт переговоры с американским форвардом Джоном Брауном, сообщает Sportando.
Прошлый сезон Браун провёл в «Бриндизи». В матче Браун набирал 11,4 очка и совершал 5,8 подбора. Выступал в итальянских командах «Рома» и «Тревизо».
В завершившимся досрочно регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2019/2020 УНИКС занимал четвёртое место. В Еврокубке коллективу удалось преодолеть две стадии группового турнира и пробиться в плей-офф.
Клуб продлил контракт с тренером Димитрисом Прифтисом.
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