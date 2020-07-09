Карим Абдул-Джаббар считает Black Lives Matter прогрессивной организацией

73-летний Карим Абдул-Джаббар, самый результативный игрок в истории НБА и член баскетбольного Зала славы выразил мнение о движении Black Lives Matter – «Жизни чёрных имеют значение».
«Люди, которые протестуют против системного расизма и обещают перемены, «громко поют свои мелодичные песни» об Америке – имеют место быть. Но за 60 лет общественной активности я уже слышал эти евангельские песни, и боюсь, что после того, как медийность стихнет, большинство из них «вернётся домой», быстро забыв свои слова.
Нельзя инвестировать в социальные реформы без глубокого запаса надежды и веры в общее благо людей. И часть моей веры была вознаграждена в последние дни: правительства городов и штатов проводят полицейские реформы, частные компании разрабатывают более инклюзивную политику, частные компании увольняют руководителей, актеров и писателей которые занимались расистским или женоненавистническим поведением. Знаменитости и политики делают публичные заявления в поддержку Black Lives Matter и других прогрессивных организаций. Спортивные организации приносят свои извинения за прошлые акты отчуждения.
Мой оптимизм ещё больше усилился, когда я увидел, как десятки полицейских по всей стране меняют отношение к демонстрантам. Мой отец был полицейским, и я думаю, что он встретил бы протестующих скорее с сочувствием, чем с презрением. Но я уже чувствовал такую надежду. И слёзы надежды в этой стране часто сменялись слезами разочарования и ярости.
Активисты движения за гражданские права не хотят льстить общественному сознанию, и «равенство для всех» не является ностальгическим рефреном. Это вопрос жизни или смерти. Речь идет о несбалансированном доступе к здравоохранению, о том, что дети лишены того же образования и поэтому не могут претендовать на безопасное экономическое будущее.
На протяжении всей моей жизни я был свидетелем этих циклов негодования, публичных протестов и политических обещаний.
Это может звучать немного грубо или неблагодарно, но я не могу не задаться вопросом, почему так много организаций выражают возмущение сейчас, а не в прошлом году или годом раньше — или пять лет назад, когда безоружный Эрик Гарнер был задушен, сказав те же слова, что и Джордж Флойд: «Я не могу дышать». Почему внезапная смерть Флойда — откровение, прозрение, а Гарнера — нет? В 2015 году полиция убила более 100 безоружных чернокожих», — приводит слова Джаббара BasketUSA.
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