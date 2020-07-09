Кавай Леонард не поехал с «Клипперс» в Орландо на рестарт сезона

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард по личным причинам не поехал с командой в Орландо на рестарт сезона НБА, информирует ESPN.



«Клипперс» разрешили игроку присоединиться к команде позже. Леонард должен прибыть в Орландо через несколько дней. «Клипперс» считаются одним из главных фаворитов в борьбе за титул. Леонард является лидером команды, набирая в среднем 26,9 очка, 7,3 подбора и 5,0 передачи в этом сезоне.



Тренировочный лагерь команд НБА пройдёт с 9 по 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа. Уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.

Напомним, оставшаяся часть сезона пройдёт в Орландо (штат Флорида, США) в парке развлечений «Диснейуорлд». Матчи пройдут без зрителей. Сезон НБА был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса.