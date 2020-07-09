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Форвард «Портленда» Хезонья считает игрока ЦСКА абсолютно лучшим в Европе

Форвард «Портленда» Хезонья считает игрока ЦСКА абсолютно лучшим в Европе
Баскетбол / Евролига 0

Форвард клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» Марио Хезонья согласен, что защитник ЦСКА Майк Джеймс является лучшим игроком, выступающим в Европе.

«Абсолютно», — написал Хезонья в «Твиттере», сделав репост записи одного из пользователей, в которой утверждается, что Джеймс — лучший игрок в Европе.

Напомним, в межсезонье-2020 Джеймс продлил контракт с ЦСКА. Игрок подписал с клубом трёхлетнее соглашение. Джеймс принял участие в 28 матчах Евролиги, набирая в среднем 21,1 очка, совершая 3,3 подбора, отдавая 4,3 передачи и выполняя 0,7 перехвата. Из-за распространения в мире коронавируса сезон Евролиги в марте был приостановлен. В мае было принято решение о досрочном завершении сезона без определения победителя.

27 мая руководство Единой лиги ВТБ объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона.

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