Шенгелия объяснил грузинским СМИ решение перейти в ЦСКА

Форвард Торнике Шенгелия, общаясь с грузинскими СМИ, рассказал, как отреагировал на критику своих соотечественников в связи с переходом в московский ЦСКА.
«Каждое лето у меня будет возможность перейти в любую американскую команду, если поступит интересное предложение. Я просто хочу играть в баскетбол. Обстоятельства не определяют, кем я являюсь. Я — Торнике Шенгелия, носитель духа Грузии в Испании, Америке, России, где бы то ни было. Решение играть в ЦСКА не изменило моего отношения к моему народу, моей родине, и я надеюсь, что отношение людей ко мне тоже не изменится», — приводит слова Шенгелии GHN.
Шенгелия подписал контракт с ЦСКА на три года. В досрочно завершившемся сезоне Евролиги он принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно играл в составе «Басконии».
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