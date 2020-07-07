«Стыдно носить герб российской армии». Шенгелию обвинили в предательстве за переход в ЦСКА

Грузинские пользователи социальных сетей жёстко раскритиковали баскетболиста Торнике Шенгелию, который в ближайшее время может перейти из «Басконии» в московский ЦСКА.
«Стыдно носить на сердце герб российской армии, которая бомбила твою страну», «Рабское самоунижение», «Пощёчина обществу», «20 процентов твоей страны оккупировано, политика и спорт неразделимы, враг – он всюду враг», – приводит реакцию пользователей на возможный трансфер Шенгелии интернет-портал ambebi.ge.
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Шенгелия ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии».
Ранее директор «Басконии» Пабло Ортис заявил, что, если Шенгелия захочет покинуть испанскую команду, его клуб не будет отказываться от выкупа контракта московским ЦСКА.
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