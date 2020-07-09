Федерация баскетбола Грузии отреагировала на переход Шенгелии в ЦСКА

Федерация баскетбола Грузии отреагировала на переход Торнике Шенгелии в московский ЦСКА. Форвард сегодня, 9 июля, подписал контракт с «армейцами» на три года.
«Грузинская национальная федерация баскетбола реагирует на переход Торнике Шенгелии в ЦСКА и убеждена, что, как и раньше, независимо от того, в каком клубе он выступает, Торнике всегда защищал и будет защищать достоинство и интересы своей родины и национальной команды. Капитан сборной Грузии ещё раз порадует нас своей успешной спортивной карьерой, а с его участием сборная Грузии непременно одержит важные победы! Удачи, Токо!» — цитирует заявление Федерации баскетбола Грузии NetGazeti.ge.
Переход Шенгелии в ЦСКА сопровождался в основном резкими откликами в грузинском обществе, и большая часть болельщиков раскритиковала баскетболиста, но нашлись и те, кто открыто заявил, что спорт и политика — разные вещи.
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно играл в составе «Басконии».
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