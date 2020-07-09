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Грузинский диакон — Шенгелии: у тебя нет чувства родины

Грузинский диакон — Шенгелии: у тебя нет чувства родины
Баскетбол / Евролига 0

Диакон Тамаз Ломидзе обратился к капитану сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелии, который подписал трёхлетний контракт с ЦСКА после ухода из «Басконии».

«Оказывается, у тебя была только грузинская фамилия. У тебя нет чувства родины. Ты говорил, что не будешь играть за российскую команду (к тому же, финансируемую Министерством обороны России) из-за каких-то материальных или карьерных соображений. Ты мог бы стать примером для всей страны. Но нет, карьера — это самое главное для тебя. Наша родина попала в ад», — цитирует Ломидзе tabula.ge.

В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии».

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