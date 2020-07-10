Леброн объявил об отъезде в Орландо для рестарта сезона

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объявил, что отправился в Орландо (штат Флорида, США), где планируется доиграть сезон НБА. При этом баскетболист дал понять, что не в восторге от необходимости покинуть дом.

«Только что оставил свою тёплую кроватку, чтобы отправиться в пузырь. Дерьмовое чувство, ощущение, что еду за решётку. Ненавижу покидать дом», — написал Леброн на своей странице в «Твиттере».

«Пузырём» называют территорию, где будут проживать баскетболисты и где будут проводиться матчи остатка сезона. Напомним, что вся оставшаяся часть сезона должна пройти в Орландо. Все матчи пройдут без зрителей. Ожидается, что матчи возобновятся 30 июля. В доигровке чемпионата примут участие 22 команды. 13 из Западной конференции и 9 — из Восточной.