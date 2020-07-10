«Фенербахче» усилился одним из лучших игроков «Баварии»

«Фенербахче» согласовал условия двухлетнего контракта с тяжёлым форвардом «Баварии» Данило Тимоном Бартелем, сообщает Eurohoops.
28-летний Бартель выступал в «Баварии» последние четыре сезона. Бартель набирал в среднем 7,9 очка и 3,9 подбора за игру в сезоне Евролиги-2019/2020. В чемпионате Германии средние показатели игрока составили 10,6 очка. 4,6 подбора и 1,9 передачи в среднем за матч. Переход в «Фенербахче» станет первым зарубежным опытом выступления в карьере Бартеля.
Напомним, ранее «Фенербахче» объявил о назначении на пост главного тренера сербского специалиста Игора Кокошкова, который согласился переехать в Турцию после 20 лет работы в НБА. «Фенербахче» урезал бюджет, команду покинули титулованный главный тренер Желько Обрадович, форварды Деррик Уильямс и Луиджи Датоме, однако клуб сумел договориться о сохранении Нандо де Коло и Яна Веселы, чтобы остаться на конкурентоспособном уровне в Евролиге.
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