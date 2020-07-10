19-летний россиянин Голдин будет играть за престижный колледж в США

19-летний российский центровой Владислав Голдин перешёл в команду университета Техас Тек, сообщает ESPN.
Голдин играл за команды молодёжного проекта ЦСКА и представлял сборные России U18 и U19. Центровой перебрался в США в 2019 году, когда присоединился к «Патнэм Сайнс Экэдеми» – подготовительной школе в штате Коннектикут, известной своей баскетбольной программой. Техас Тек — одна из авторитетных организаций NCAA, проспектов которой выбирали в первом раунде драфта НБА в последние годы.
В частности, «Финикс Санз» драфтовали воспитанников Техас Тек в 2018 и 2019 годах — Заира Смита (16-й пик) и Джарретта Калвера (6-й пик) соответственно.
Ранее сообщалось о переезде в NCAA игрока «Локомотива-Кубань» Захара Ведищева, который будет выступать за университет Юта Стэйт.
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